Вашингтон, 13 июля, 2023, 04:28 — ИА Регнум. Водитель, не подчинившийся требованиям сотрудников Секретной службы, при попытке скрыться от них сбил насмерть человека недалеко от Белого дома в городе Вашингтоне. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба правоохранительного подразделения.

Daum.net Белый дом

Уточняется, что офицеры Секретной службы около 13:30 по местному времени (20:30 мск) 12 июля попытались остановить машину, следовавшую по дороге южнее Белого дома, на перекрестке улицы 17-й и Constitution Avenue. Автомобиль было решено остановить в связи с тем, что у водителя истёк срок регистрации.

«Подозреваемый показал, что намерен остановить автомобиль, но затем ускорился, проехав на красный сигнал светофора, сбил пешеходов, переходивших дорогу», — отмечается в сообщении Секретной службы.

Одного из пешеходов осмотрели на месте медики, госпитализация ему не понадобилась. Второго пострадавшего, мужчину 75 лет из Филадельфии, доставили в критическом состоянии в больницу при Университете Джорджа Вашингтона, где он скончался от полученных травм.

Полиция США и коллеги из числа правоохранительных органов пытаются найти и задержать спровоцировавшего ДТП водителя автомобиля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Эстонии мужчина на автомобиле протаранил песчаную скульптуру, на которой изображён президент Украины Владимир Зеленский. После случившегося виновник ДТП бросил машину и скрылся с места происшествия.

В автомобиле сотрудники полиции обнаружили алкоголь. Вероятно, в момент ДТП мужчина был нетрезв. Сейчас его ищет полиция.