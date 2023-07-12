Пестречинский район, Татарстан, 12 июля, 2023, 08:36 — ИА Регнум. В съехавшем в реку Меша в Татарстане автомобиле обнаружили тела мужчины и женщины. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

ГУ МЧС России по РТ

Уточняется, что сообщение об обнаружении у населённого пункта Карповка Пестречинского района пустых палаток с засохшей едой, а также оторванным автомобильным задним бампером с номерным знаком поступило в 18:42 мск 11 июля. При этом около места находки не было людей. На место выехали сотрудники оперативных служб.

«В 01:30 12 июля легковой автомобиль марки Citroen извлекли на берег, внутри обнаружили тела двух погибших — мужчины 1989 года рождения и женщины 1986 года рождения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля 36-летний мотоциклист на пешеходном переходе в городе Темрюке в Краснодарском крае сбил несколько пешеходов, включая шестилетнюю девочку. В результате один ребёнок погиб, а сопровождавшие её взрослые пострадали.

Позднее в ДТП под Санкт-Петербургом перевернулись два грузовых автомобиля и сильно пострадал легковой автомобиль Porsche 911. Водитель грузовика с песком не справился с управлением и въехал на большой скорости в грузовик дорожных служб и при этом зацепил легковушку.