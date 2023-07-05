Уимблдон, Великобритания, 5 июля, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мирра Андреева, 102-я ракетка мира, одержала победу в первом круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023. Ей удалось обыграть представительницу Китая Сиюй Ван (65-я в рейтинге WTA).

Rob prange/global look press/keystone press agency Мирра Андреева.

Встреча длилась 2 часа 24 минуты.

В первой партии Андреева сумела добиться преимущества и смогла удержать его — 6:4. Второй сет остался за китаянкой — 6:3.

В финальном сете российская спортсменка выиграла два гейма подряд и впервые в своей карьере пробилась во второй раунд турнира. В дальнейшем она встретиться с 10-й ракеткой соревнований Барборой Крейчиковой из Чехии.

Также во второй круг Уимблдона пробилась и Анастасия Потапова. Она в первом раунде переиграла Селин Неф из Швейцарии — 6:3, 6:3.

Как сообщало ИА Регнум, Мирра Андреева 3 июля уступила шестой ракетке мира, представительнице США Кори Гауфф, в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». Американка завершила встречу со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1. Игра длилась 2 часа 3 минуты.

Российская теннисистка Алина Корнеева стала победительницей Открытого чемпионата Франции «Роллан Гаррос» среди юниоров. 10 июня она обыграла в финале представительницу Перу Луссиану Перес-Аларкон.