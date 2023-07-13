Одинцово, Московская область, 13 июля, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Возгорание в строящемся здании при гостиничном комплексе «Немчиновка парк» в Московской области ликвидировали. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 02:00 мск — ликвидация последствий пожара», — процитировало сообщение пресс-службы ТАСС.

В работах по тушению пожара принимали участие 63 человека и было задействовано 23 единицы техники.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в строящемся здании при отеле «Немчиновка парк» вспыхнул вечером 12 июля. Затем в интернете появились кадры горящего здания.

Позднее площадь возгорания в четырёхзвёздочном отеле в подмосковной Немчиновке увеличилась до 200 кв. метров. Из отеля эвакуировали персонал и гостей.