Одинцово, Московская область, 12 июля, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Площадь пожара возросла до 200 кв. метров в четырёхзвёздочном отеле в подмосковной Немчиновке. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Кадр видео из Телеграм-канала: «Прокуратура Московской области» Пожар в Немчиновке

Информация о пожаре в жилом здании в городском округе Одинцовский, поселок Немчиновка поступила в региональное ведомство в 19:29 мск. Загорелся четырёхзвёздочный отель, расположенный на улице 2-я Запрудная, площадь возгорания составила 100 кв. метров.

К тушению пожара привлечены 63 человека и 23 единицы техники. Огонь р успел распространиться, охватив площадь 200 кв. метров. Из отеля были эвакуированы персонал и гости, общее количество проживающих в отеле на момент возгорания не уточняется. Информация о пострадавших не поступала.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. По состоянию на 21:55 мск объявлена локализация пожара на площади 250 кв. метров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что произошло возгорание в шато-отеле «Немчиновка парк» в Подмосковье. Очевидцы сообщают о клубах густого дыма и пламени, которые видны издалека.

Также сообщается о пожаре в гостинице «Интерконтиненталь» на Тверской улице в центре Москвы. По предварительным данным, возгорание произошло на стройке рядом с отелем.