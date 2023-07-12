Одинцово, Московская область, 12 июля, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Опубликованы кадры горящего шато-отеля «Немчиновка парк» в Подмосковье. Возгорание произошло 12 июля.

Огонь и объёмные клубы дыма видно издалека. Из отеля эвакуируют постояльцев. Информации о пострадавших нет. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре в гостинице «Интерконтиненталь» на Тверской улице в центре Москвы. Как сообщали очевидцы, что из здания валил дым. По предварительным данным на тот момент, возгорание произошло на стройке рядом с отелем.