Будапешт, 12 июля, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Украина не получила прямого приглашения в альянс во время саммита НАТО в Вильнюсе, так как текущая ситуация не располагает к этому, заявил глава Министерства обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки.

Christophe Gateau / dpa / ТАСС Криштоф Салаи-Бобровницки

«Украина в этот раз не получила приглашения в НАТО, потому что ни ситуация, ни Украины не готовы к тому, чтобы [Киев — ред.] стал членом НАТО», — написал глава оборонного ведомства в своих социальных сетях.

По итогам саммита в Вильнюсе лидеры стран военно-политического блока утвердили пакет многолетней поддержки Украины, который также включает в себя ряд действий, направленных на достижение совместимости Украины с НАТО.

Как передавало ИА Регнум, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции 12 июля заявил, что страны альянса согласились убрать условие выполнения требования по плану действий для членства Украины в НАТО. По его словам, лидеры стран альянса также подтвердили, что Украина станет полноправным членом НАТО, когда союзники решат, что все необходимые условия соблюдены.