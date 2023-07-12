Солнечногорск, Московская область, 12 июля, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший в деревянных постройках в подмосковном Солнечногорске, удалось локализовать. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что сообщение о возгорании в хозяйственных постройках в городском округе Солнечногорск поступило в 05:03 мск и по состоянию на 06:30 мск огонь бушевал на площади две тысячи квадратных метров.

«В 07:32 мск объявлена локализация на площади 2,5 тыс. кв. метров», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в работах по ликвидации пожара участвуют 53 человека и задействовано 18 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Солнечногорске произошёл пожар в деревянных хозяйственных постройках. По предварительным данным, в результате этого никто не пострадал.

До этого в ночь на 12 июля на открытой строительной площадке в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила полторы тысячи квадратных метров.