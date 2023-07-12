Солнечногорск, Московская область, 12 июля, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Возгорание деревянных хозяйственных построек на площади около 3200 кв. метров произошло в подмосковном Солнечногорске. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 05:03 мск. Пожар произошёл в городском округе Солнечногорск, деревня Кривцово. Прибывшие на место происшествия первые пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что происходит горение деревянных построек на площади 3200 кв. метров.

К борьбе с пожаром привлечены 15 человек и пять единиц техники. К месту стягивают дополнительные силы. Пожарные предпринимают усилия для сдерживания распространения огня на расположенные рядом жилые строения, а также на лесной массив.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре на площади 1500 кв. метров, который произошел на открытой строительной площадке в Екатеринбурге. Загорелись деревянные поддоны и строительные бытовки на открытой строительной площадке в районе Сибирского тракта.

Тушение пожара осложняется прохождением над местом пожара высоковольтной линии электропередачи. В 04:17 по местному времени объявлено о локализации горения.