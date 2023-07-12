Сеул, 12 июля, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Ракетные провокации со стороны Северной Кореи обернутся для неё негативными последствиями. Об этом 12 июля заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) после нового ракетного запуска КНДР, его слова процитировала газета «Чосон ильбо».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Безрассудные провокации Севера получат ясную оценку», — сказал он.

Президент Южной Кореи также поручил военным страны продолжать совместные с американской армией манёвры Freedom Shield для поддержания готовности «к обороне ради сдерживания любой угрозы со стороны Севера».

Как передавало ИА Регнум, ранее береговая охрана Японии сообщила, что КНДР осуществила пуск, как предполагается, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Этот северокорейский пуск стал 12-м с начала текущего года и первым с 15 июня.

Позднее генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио выразил Пхеньяну протест в связи с новым ракетным запуском КНДР. По его словам, такие действия угрожают миру и безопасности Японии, региона и всего мира.