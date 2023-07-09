Вашингтон, 9 июля, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Решение Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы плохо закончится для Соединённых Штатов, считает член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Отправка опасных кассетных боеприпасов на Украину является эскалацией войны со стороны Соединенных Штатов, которая в конечном итоге может привести к угрозе американскому народу и нашим интересам национальной безопасности», — написала она в своём Twitter.

По её словам, это может втянуть США в нежелательную войну с вооруженной ядерным оружием Россией.

Роль Вашингтона должна заключаться в прекращении конфликта на Украине и мирных переговорах, заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден заявил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы было трудным, но такие снаряды необходимы для успешного контрнаступления ВСУ.

Против передачи Киеву кассетных боеприпасов выступили 19 американских конгрессменов. Они подчеркнули, что объявленные Белым домом намерения противоречат ограничениям на передачу этих видов вооружений и подрывают американское лидерство.