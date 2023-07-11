Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 12 июля, 2023, 01:50 — ИА Регнум. Туристическая группа из пяти человек эвакуирована спасателями с горы Эльбрус. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба МЧС России.

Антон Подгайко ИА REGNUM Альпинист поднимается на гору Эльбрус

Четыре гражданина Белоруссии и один гражданин России запросили помощь на высоте 5300 метров, двум участникам группы стало плохо. Спасатели добрались до группы и эвакуировали людей в посёлок Терскол на базе спасотряда МЧС России.

Туристы преодолели спуск в сопровождении спасателей при пурге, снеге и шквалистом ветре. Медицинская помощь участникам турпохода не понадобилась.

Ранее ИА Регнум сообщало, что группа туристов из пяти человек запросила помощь спасателей при спуске с Эльбруса. Туристы отправились в поход, не зарегистрировавшись в МЧС, как того требуют правила.

Связь с туристами была установлена, спасатели успешно добрались до людей и начали с ними спуск.

Также сообщалось, что на поиски трёх туристов, которые сорвались со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, выдвинулась усиленная группировка спасателей. По рации спасатели держат связь с руководителем тургруппы. Альпинисты живы, но получили серьёзные травмы. Зарегистрированная в МЧС РФ туристическая группа состояла из шести человек, трое из них сорвались со склона в районе села Бад Алагирского района Северной Осетии.