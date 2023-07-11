Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 11 июля, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Группа туристов из пяти человек, прибывшая из Белоруссии запросила помощь спасателей при спуске с Эльбруса. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба МЧС России.

ИА REGNUM Кабардино-Балкария, Эльбрус

Уточняется, что при спуске с горы Эльбрус на высоте 5300 метров туристическая группа из пяти человек попросила о помощи. Двум участникам стало плохо. Отмечается, что поход группы не был зарегистрирован в МЧС России, как того требуют правила.

Туристы пытаются спускаться самостоятельно, по мере своих возможностей. Связь с группой установлена, на помощь туристам следуют восемь специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Уточняется, что по состоянию на 23:30 мск спасатели встретились с группой, запросившей помощь. Состояние всех участников группы удовлетворительное, в сопровождении специалистов туристы продолжают спускаться с высоты 5300 м. Спасателями на высоте 3000 м склона Комлагат разбит лагерь на ночлег, с наступлением восхода спуск будет продолжен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на поиски трёх туристов, которые сорвались со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, выдвинулась усиленная группировка спасателей. По рации спасатели держат связь с руководителем тургруппы. Альпинисты живы, но серьёзно травмированы.

Трое туристов сорвались со склона в районе села Бад Алагирского района Северной Осетии 10 июля. Зарегистрированная в МЧС РФ группа из шести человек двигалась по маршруту посёлок Мизур ― перевал Архонский ― посёлок Верхний Фиагдон ― Кармадон ― гора Казбек ― посёлок Чми.

В конце июня спасатели нашли группу из восьми туристов, потерявшихся в горах Карачаево-Черкесии. Незарегистрированная в МЧС группа туристов из 20 человек, прибывших из Краснодарского края, потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района.