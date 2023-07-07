Екатеринбург, 7 июля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. В Первоуральске установили личность женщины, которую заподозрили в приобретении для школьников спиртных напитков, в результате 10 подростков были госпитализированы. Об этом 7 июля сообщил официальный представить ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, необдуманный поступок совершила местная 20-летняя жительница по имени Екатерина, подозреваемую доставили в здание территориального ОВД, где сотрудники правоохранительных органов её опрашивают.

Отмечается, что фигурантка сотрудничает с представителями МВД и дает показания.

По версии следствия, по просьбе школьников она приобрела в трёх магазинах около 20 бутылок пива «ESSA». После этого по пути следования на водоём она дополнительно купила три бутылки водки «Березка», а чуть позже приобрела бутылку коньяка, бутылку ликера и ещё семь бутылок пива ESSE.

В материалах дела указано, что из закуски она приобрела всего лишь одну упаковку печенья на 11 человек.

«От такой «шикарной» еды и такого количества смешанного алкоголя не только подросток, но даже крепкий мужик вскоре почувствовал бы себя плохо. Что касается пострадавших тинейджеров, в настоящее время после оказания медпомощи всех 4 из больницы уже отпустили домой», — приводит пресс-служба слова Горелых.

Он отметил, что данный инцидент не останется безнаказанным для всех его участников. Сотрудники полиции в настоящее время решают, по каким конкретно статьям будут приняты меры реагирования.

«Главные герои вечернего фуршета уже сами сделали выводы о культуре потребления спиртных напитков, надеюсь. В отношении их родителей планируется возбудить административные дела по статье 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее воспитание собственных «цветов жизни». Не останется в стороне в качестве стороннего наблюдателя, благодаря оперативной работе сыщиков, и Екатерина, которая посодействовала подросткам в их беде. Ей грозит статья 6.10 КоАП РФ — вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя. Разбирательство продолжается», — заявил официальный представить ГУ МВД РФ по региону.

Отмечается, что расследование данного инцидента находится на личном контроле начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Александра Мешкова.

По данным Горелых, Мешков направил на место происшествия дополнительные силы для детального анализа мер, принятых в том числе администрацией города по занятости молодежи в летний период, поскольку имеются случаи, когда школьники слоняются без дела и без присмотра законных представителей, что, как результат, и приводит к подобного рода ЧП.

Как передавало ИА Регнум, отравившиеся алкоголем школьники в Первоуральске могли употребить коньяк, водку и пиво, бутылки от этих напитков были найдены на месте происшествия. По информации прокуратуры Свердловской области, 6 июля 2023 подростки 2009 и 2010 годов рождения распивали неустановленные напитки на берегу пруда в посёлке Пильная города Первоуральска, которые по их просьбе приобрела для них знакомая 2003 года рождения. Позже несовершеннолетних доставили в больницу с признаками отравления неустановленным напитком.

Все 10 детей, отравившихся при употреблении алкоголя в Первоуральске Свердловской области, поступили в педиатрическое отделение детской горбольницы. Пострадавшие были осмотрены бригадой территориального центра медицины катастроф с токсикологом, им оказана вся необходимая медицинская помощь, пояснили в региональном минздраве. В стационар дети попали с автобусной остановки «Гора», что находится в городском поселке Пильный.

Госдума рассматривает возможность запрета для индивидуальных предпринимателей продажи пива и сидра в местах общественного питания. Участники рабочей группы предложили в том числе обязать индивидуальных предпринимателей передавать данные в единую государственную систему о розничной продаже пива и пивных напитков.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин сообщил, что одной из причин развития пивного алкоголизма у молодых людей является негативный эмоциональный опыт. По его словам, пивными алкоголиками чаще всего становятся молодые люди, так как употребление пива — часть молодёжного стиля жизни. При этом специалисты относят негативные эмоции к факторам, провоцирующим потребление пива. Он добавил, что злоупотребление пивом зачастую начинается в более раннем возрасте из-за лёгкой доступности этого напитка в семьях. Кроме того, пивом утоляют жажду, а некоторым нравится и его вкус.