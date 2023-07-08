Москва, 8 июля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Групповое отравление подростков в Первоуральске произошло из-за интоксикации алкоголем, а не из-за плохого качества спиртных напитков. Об этом сообщила 8 июля пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Дарья Драй ИА Регнум

Ранее десять несовершеннолетних попали в больницу в городе Первоуральске после употребления спиртного. Правоохранители выяснили, что 20-летняя девушка купила школьникам по их просьбе пиво, водку, коньяк и ликёр.

После лабораторного исследования получены удовлетворительные результаты по показателям безопасности напитков, которые употребляли несовершеннолетние. Только в пивном напитке найден незаявленный в составе краситель, отметили в ведомстве.

«Таким образом причиной отравления стали не напитки, а интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм», — говорится в сообщении.

Всех пострадавших уже выписали из больницы.

Как сообщало ИА Регнум, в общей сложности жительница Первоуральска купила для 11 школьников более 30 бутылок разных алкогольных напитков и всего одну пачку печенья. Девушке грозит административная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя, заявили в полиции.