Москва, 11 июля, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за последние два дня провели контратаку на краснолиманском направлении, сообщил 11 июля журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.

Кадр из видео. Министерство обороны РФ Сергей Шойгу

«Российские подразделения перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 километра в глубину и 2 километра по фронту», — сказал Шойгу.

Как уточнил министр, штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» отразили наступление украинской мотопехотной роты в районе населенного пункта Кармазиновка.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные отразили атаку противника и перешли в наступление на васильевском направлении, в районе села Пятихатки в Запорожской области. По его словам, подразделения ВС России отбили атаку украинских сил на поселок Жеребянки и начали контратаку.