Российская армия провела успешную контратаку на краснолиманском направлении
Шойгу рассказал об успешной контратаке российских военных на краснолиманском направлении
Москва, 11 июля, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за последние два дня провели контратаку на краснолиманском направлении, сообщил 11 июля журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.
«Российские подразделения перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 километра в глубину и 2 километра по фронту», — сказал Шойгу.
Как уточнил министр, штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» отразили наступление украинской мотопехотной роты в районе населенного пункта Кармазиновка.
Как сообщало ИА Регнум, 7 июля председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные отразили атаку противника и перешли в наступление на васильевском направлении, в районе села Пятихатки в Запорожской области. По его словам, подразделения ВС России отбили атаку украинских сил на поселок Жеребянки и начали контратаку.