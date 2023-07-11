Нижний Новгород, 11 июля, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Бывшая жена экс-мэра Нижнего Новгорода и депутата Госдумы Вадима Булавинова обвинила супруга в избиении. Она заявила на депутата в полицию. Об этом ИА «Говорит Нижний» рассказал адвокат женщины Никита Кубасов.

Владимир Федоренко/РИА Новости Вадим Булавинов

«Надежда приехала, чтобы забрать свои вещи. Зашла в дом, там спал нетрезвый бывший муж <…> После он схватил бывшую супругу и начал избивать», — рассказал адвокат.

Врачи диагностировали у женщины перелом носа, ушибы и ссадины.

По его словам, 3 июля женщине позвонили и сказали, что выбрасывают её вещи из дома, в котором она проживала вместе с супругом.

Материалы дела передали в Следственный комитет, который, по словам адвоката, проводит проверку. После нападения Булавинов на связь с бывшей супругой не выходил. С журналистами депутат также отказался общаться.

Булавинов занимал пост мэра Нижнего Новгорода с 2002 по 2010 год.

Как сообщало 11 апреля ИА Регнум, дочь депутата Госдумы четвёртого и пятого созывов Александра Фурмана обратилась в больницу с телесными повреждениями. Врачам 23-летняя девушка рассказала, что её избили в госпитале «Лапино». Врачи обнаружили у неё множественные ушибы и ссадины. Ей поставили диагноз ушибы и ссадины головы, лица справа, предплечья справа.