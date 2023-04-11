Москва, 11 апреля, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Дочь депутата Госдумы четвёртого и пятого созывов Александра Фурмана обратилась в больницу с телесными повреждениями. Врачам она рассказала, что была избита прямо в госпитале «Лапино». Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

23-летняя дочь Александра Фурмана обратилась за медицинской помощью в травмпункт Одинцовской больницы днём 5 апреля. Врачи осмотрели девушку и обнаружили у неё множественные ушибы и ссадины. Следуя протоколу, медики спросили пациентку, как и где она получила эти травмы. Девушка рассказала, что была избита, но раскрывать, кто на неё напал, не стала. Информацию об этом врачи передали в полицию.

«Поступило сообщение, что 23-летняя жительница Москвы обратилась в больницу, где ей поставили диагноз ушибы и ссадины головы, лица справа, предплечья справа. По словам пациентки, она была избита в холле госпиталя «Лапино», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

67-летний Александр Фурман — депутат Государственной думы четвёртого и пятого созывов в составе фракции «Единая Россия». Он был заместителем председателя Комитета по вопросам местного самоуправления, членом Комитета по природным ресурсам и природопользованию, а затем заместителем председателя Комитета по экологии. После завершения полномочий ГД пятого созыва занимается частным бизнесом.