Москва, 11 июля, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Мировой судья в Москве оштрафовал сервис хранения Dropbox на 2 млн рублей за неудаление ложной информации о спецоперации. Судебные заседания состоялось 11 июля.

Thomas Trutschel/photothek via w/Global Look Press

«Признать Dropbox International Unlimited Company виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной в РФ информации) и назначить наказание в виде штрафа на 2 млн рублей», — говорится в постановлении суда.

В конце июня суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении американской компании Dropbox. Компания отказалась удалить с сайта организации фейковую информацию о спецоперации на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, мировой судья в Москве оштрафовал видеосервис Twitch, дочернюю структуру компании Amazon, на 4 млн рублей за неудаление ложных сообщений о спецоперации. Сервис признали виновным в неудалении подлежащей удалению информации по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной к распространению в России информации). Позже Twitch оштрафовали ещё на 3 млн рублей. Суммарный штраф составил 7 млн рублей. Представитель Twitch в суд не явился.