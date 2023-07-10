Пятигорск, Ставропольский край, 10 июля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. В Пятигорске 36-летняя жительница Воронежа впала в кому после неудачной пластической операции на веках. По факту случившегося следователи 10 июля возбудили уголовное дело.

Иван Шилов ИА Регнум

«Возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей»)», — сообщили в региональном управлении СК.

Наказание по этой статье может достигать двух лет лишения свободы. Росздравнадзор также инициировал собственную проверку.

Ранее в СМИ появилось сообщение о женщине, у которой в процессе пластической операции произошёл анафилактический шок и остановилось сердце. Так её организм среагировал на анестезию. Врачи провели реанимационные мероприятия и продолжили операцию. Однако женщина так полноценно и не пришла в себя — после процедуры она осталась в коме первой степени, дышит и питается с помощью трубок, её мозг почти не активен. По словам близких пострадавшей, её ещё до операции попросили подписать акт выполненных услуг.