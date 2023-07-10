Тюмень, 11 июля, 2023, 01:39 — ИА Регнум. Запрос главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину о проверке стримерши Жади из Тюмени, оскорблявшей своего сына во время видеотрансляции, направила первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (СРЗП). Об этом 10 июля сообщила Лантратова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

В обращении к Бастрыкину Лантратова просит поручить провести проверку фактов и обстоятельств, изложенных в публикации, на предмет нарушения действующего российского законодательства и прав несовершеннолетнего ребёнка. Кроме того, Лантратова просит Бастрыкина взять ситуацию на личный контроль и в случае подтверждения фактов принять необходимые меры реагирования.

Уточняется, что во время видеотрансляции стримерша Жади кричала на ребёнка, угрожала ему и оскорбляла, используя ненормативную лексику. Кроме того, Лантратова добавила, что в департаменте соцзащиты Тюмени уже занимаются данным случаем, стримершу разыскивают, опрашивая местных жителей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Тыве начали проверку видео, где, предположительно, старшие воспитанники издеваются над младшими в одном из социальных учреждений города.

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором, предположительно, старшие воспитанники социального учреждения издеваются над младшими. Отмечается, что будет проведена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

Сотрудниками правоохранительных органов в Волгограде был задержан треш-стример, который в прямом эфире избивал девушку и стрелял в неё из травматического пистолета. По информации следователей, находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина сутки избивал девушку и стрелял в неё из травматического пистолета. Затем подозреваемый запустил онлайн-трансляцию издевательств над девушкой в одной из социальных сетей, в ходе трансляции он говорил о своём намерении убить девушку.