Москва, 10 июля, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил прокуроров в шести регионах. Соответствующий указ 10 июля опубликовал официальный интернет-портал правовой информации.

«Назначить на пятилетний срок… Эппа Виктора Исааковича прокурором Республики Дагестан», — говорится в том числе в документе.

Согласно указу президента, Андрея Жугина назначили на пост прокурора Ивановской области, Дмитрия Конданёва — Рязанской, Андрея Мошкова — Псковской, Сергея Швецова — Новгородской, Александра Яновского — Забайкальского края.

Указ вступил в силу в день подписания, 10 июля.

Как сообщало ИА Регнум, в марте президент подписал указ о назначении генерал-майора юстиции Алексея Найды военным прокурором объединённой группировки войск. С 2019 года Найда занимал пост военного прокурора Черноморского флота.

В декабре 2022 года Путин подписал указ о назначении прокуроров в четырёх воссоединившихся с Россией регионах — Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Прокуроры в указных регионах назначены сроком на пять лет.