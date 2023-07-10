Екатеринбург, 10 июля, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Возврата к прежним моделям работы промышленности с опорой на импорт иностранных технологий уже не будет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге 10 июля.

Павел Лисицын/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на стратегической сессии «Устойчивое производство. Стратегия обновления»

«Нужно максимально снизить влияние неблагоприятной внешней конъюнктуры <…> достичь полноценного технологического суверенитета во всех без исключения критически значимых отраслях», — сказал Мишустин.

При этом, по словам премьер-министра, России предстоит повышать устойчивость своих производств на фоне санкций.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения молодым ученым премий за 2022 год в области науки и инноваций заявил, что Россия должна обеспечить себе технологический суверенитет, создав собственные технологии в важнейших отраслях, таких как микроэлектроника, сфера IT, транспорт и многие другие. Глава государства подчеркнул, что сделать это необходимо за короткий срок.

В марте премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что система образования в России сориентирована на достижение технологического суверенитета. По его словам, правительство обновило перечень направлений подготовки по среднему профессиональному образованию. Также в рамках «Профессионалитета» был открыт 71 образовательно-производственный кластер, где обучается более 150 тысяч студентов.