Москва, 10 июля, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Украинская армия провела безуспешные попытки ракетных ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях, сообщили 10 июля в пресс-службе Минобороны РФ.

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Атаки ракетами С-200 ВСУ попытались осуществить 9 июля. Две ракеты уничтожила российская система ПВО, ещё две российские военные обезвредили средствами РЭБ.

Об этом сообщается в докладе начальника главного штаба ВКС Виктора Афзалова командующему объединённой группировкой войск Валерию Герасимову.

В Минобороны сообщили, что Герасимов поставил задачу начальнику Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта объединенной группировки.

В рамках этой задачи нужна системная работа, позволяющая выявить места хранения и подготовки ракет С-200 украинской армии. Также необходимо выявить стартовые позиции этих ракет и аналогичных ударных средств и планировать их упреждающее огневое поражение.

«В кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, посольство России в США заявило по поводу слов высокопоставленного представителя Белого дома Джона Кирби о поставках кассетных боеприпасов ВСУ, что американская сторона фактически признаёт совершение Вашингтоном военных преступлений в ходе вооружённого конфликта на Украине.