Вашингтон, 10 июля, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Вашингтон, передачей кассетных снарядов ВСУ, фактически признал военные преступления США. Такое заявление в своём Telegram-канале сделало посольство России в Штатах.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Комментируя высказывание координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби в связи с поставками запрещённого оружия Киеву, в дипмиссии однозначно ответили, что «чиновник де-факто признался в совершении США военных преступлений в ходе украинского конфликта».

«Кирби открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане. В извращенном представлении сотрудника Белого дома это приносит «меньший вред», нежели действия России», — подчеркнули российские дипломаты.

По мнению дипломатов, логика США сводится к тому, что «хуже уже не будет».

«США готовы руками украинцев уничтожать всё живое вдали от собственных границ. Ради чего это делается? Соединенные Штаты помогают украинским нацистам совершать бесчеловечные деяния», — заключили в посольстве.

Как сообщало ИА Регнум, решение Вашингтона поставить Киеву кассетные боеприпасы обнажает страх Соединённых Штатов перед Россией и слабость Белого дома, написала французская газета Le Monde.

Если считать, что украинская армия может сражаться с Россией на равных, то связанные с этим опасности очевидны. Отмечается, что от этих боеприпасов будут страдать в первую очередь граждане самой Украины.

Белый дом признал, что решился на такой шаг, так как Вооружённые силы РФ истощили американские арсеналы.

Конфликт на Украине усилием президента США Джо Байдена мог бы закончиться за пять минут, но в Киеве с этим не согласны, заявил украинский президент Владимир Зеленский.