Москва, 30 июня, 2023, 14:53 — ИА Регнум. На половине территории России в июле ожидается температура воздуха выше нормальных значений. Об этом 30 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИА Регнум Жара

Как отметил в беседе с ТАСС синоптик, во время второго летнего месяца практически во всей России не ожидается аномально холодной температуры воздуха.

«Наиболее теплая погода, класс выше нормы — на востоке Заволжья, Западном Урале, востоке Красноярского края, всей Якутии, в Забайкальском крае, Амурской области, Приморском крае и Магаданской области. То есть на половине территории России», — сказал он.

Вильфанд указал, что также на большей части России в июле ожидается близкое к нормальным значениям среднее количество ежемесячных осадков, за исключением южной части Приволжского федерального округа, центра Урала и востока Якутии, где их будет недостаточно, а также в Ставропольском и Алтайском краях, в Архангельской и Кемеровской областях и на востоке Камчатского края, где их будет слишком много.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что среднемесячные значения температуры воздуха в июле будут выше нормальных значений. Он уточнил, что в среднем будет как минимум на два градуса теплее в сравнении с нормальными показателями.

Синоптик также указал, что такое превышение над нормой говорит о том, что июль будет солнечным. При этом Тишковец добавил, что в следующем месяце в Центральной России может наблюдаться нехватка осадков.