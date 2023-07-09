Рига, 9 июля, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Латвийцам начали приходить уведомления о штрафах за поздравления с Днём Победы 9 Мая в социальных сетях, пишет 9 июля латвийский интернет-портал Delfi.

ИА REGNUM

Издание отмечает, что рассылка имеет массовый характер. Полиция ссылается на мониторинг соцсетей, проведённый Службой государственной безопасности.

Пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите подтвердила, что уведомления о привлечении к административной ответственности действительно рассылаются. Однако она отказалась раскрывать какую-либо дополнительную информацию.

Русский союз Латвии тем временем назвал эти действия противозаконными и призывал пострадавших обжаловать их.

Издание со ссылкой на соответствующее постановление пишет, что полиция обосновывает эти действия статьями, запрещающими демонстрацию в публичных местах советской символики (например, пятиконечной красной звезды или георгиевской ленточки). Они предусматривают штраф до €350.

Как передавало ИА Регнум, власти Риги в конце мая демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину в парке Кронвальда. Утверждалось, что установка скульптуры на территории парка якобы не соответствовала нормативным актам.

Действующие власти Риги считают статую Пушкина «незаконно установленной», поскольку её подарило посольство России в период пребывания на посту мэра города Нила Ушакова, а Госинспекция по охране памятников культуры участие в его установке не принимала.

25 апреля вице-спикер Рижской думы Линда Озол заявила, что правящая коалиция думы согласилась снести памятник Александру Пушкину в парке Кронвальда в срок до 9 мая. Она подчеркнула, что, по её мнению, этот памятник должен «исчезнуть из городской среды Риги». При этом общественники настаивали на необходимости убрать монумент до Дня Победы, чтобы избежать раскола общества.