Рига, 30 мая, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Власти Риги демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба Рижской думы.

ИТАР-ТАСС/ Владимир Старков Памятник поэту Александру Пушкину в парке Кронвальда. Архивное фото

«Тридцатого мая Рижское агентство памятников перенесло на хранение скульптуру поэта Александра Пушкина в парке Кронвальда», — говорится в сообщении.

Уточняется, что затем памятник поэту передадут музею Союза художников Латвии, который будет её хранить, и утверждается, что установка скульптуры на территории парка якобы «не соответствовала нормативным актам».

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля вице-спикер Рижской думы Линда Озол заявила, что правящая коалиция думы согласилась снести памятник Александру Пушкину в парке Кронвальда в срок до 9 мая. Она подчеркнула, что, по её мнению, этот памятник должен «исчезнуть из городской среды Риги». При этом общественники настаивали на необходимости убрать монумент до Дня Победы, чтобы избежать «раскола общества».

Действующие власти Риги считают статую Пушкина «незаконно установленной», поскольку её подарило посольство России в период пребывания на посту мэра города Нила Ушакова, а Госинспекция по охране памятников культуры участие в его установке не принимала.

В марте 2023 года Русский союз Латвии провёл митинг за сохранение монумента после того, как в совете по памятникам городской думы поддержали решение о его сносе. Участие в акции приняли около 200 человек. Сообщалось, что собравшиеся призывали депутатов думы «не бороться с прошлым, а отвечать за настоящее».

В ноябре 2022 года Следственный комитет России запросил у МИД информацию, связанную с осквернением памятников советским героям в Латвии, чтобы дать правовую оценку. Ранее местные жители сообщали об осквернении вандалами памятников советским солдатам, в частности мемориала в Елгавском крае и мемориала на месте захоронения в Юрмале.