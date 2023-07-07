Москва, 7 июля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетит форум Россия — Африка, сообщил 7 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Да, безусловно», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, планирует ли глава государства посетить форум Россия — Африка.

Песков добавил, что в настоящее время ведётся активная подготовка к форуму. Он будет насыщенным, на полях состоится множество мероприятий.

Как сообщало ИА Регнум, второй саммит Россия — Африка состоится в Санкт-Петербурге на площадке ExpoForum 27–28 июля, первоначально планировалось провести его 26–29 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что изменения внесены в связи с уточнением программы саммита. По его данным, на форум приедут представители многих африканских стран.