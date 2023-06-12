Париж, 12 июня, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Контрнаступление украинских войск тщательно спланировано и продлится несколько недель или месяцев. Такое заявление сделал 12 июня президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Как указал Макрон, Франция нарастила военные поставки Украине, увеличила логистическую поддержку и продолжит это делать в ближайшие недели. Французский лидер отметил, что украинское контрнаступление продлится несколько недель или месяцев и было тщательно спланировано.

«Мы сделали всё, чтобы помочь его осуществить в рамках, очерченных нами с начала конфликта: наказать Россию, чтобы прекратить ее военные усилия, помочь Украине сопротивляться и отвоевать территорию, но никогда не нападать на Россию и избежать любых форм эскалации этого конфликта», — пояснил Макрон.

Президент Франции отметил, что от «победоносности» контрнаступления ВСУ зависит переход к мирным переговорам в более благоприятных условиях. Как пояснил Макрон, единственным приемлемым миром может быть лишь тот, который будет основан на международном праве и «суверенном выборе украинского народа».

В заключение Макрон снова заверил, что Франция будет поддерживать Украину в течение длительного времени, включая политическую, экономическую, военную или гуманитарную помощь, либо помощь, связанную с восстановлением Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало о запланированной в Париже рабочей встрече с участием канцлера Германии Олафа Шольца, президента Польши Анджея Дуды и французского лидера Эммануэля Макрона, в ходе которой стороны обсудят возможные гарантии безопасности для Украины и скоординируют военную поддержку Киева.