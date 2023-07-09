Киев, 9 июля, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Украина нанесла первый удар по Крымскому мосту в октябре 2022 года, заявила 9 июля заместитель главы украинского Минобороны Анна Маляр в своём Telegram-канале.

РИА Новости/ Константин Михальчевский

«273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — написала она, подводя итоги 500 дней российской специальной военной операции на Украине.

В Киеве ранее не подтверждали напрямую причастность к произошедшему. Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2022 года заявил, что, насколько ему известно, Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября 2022 на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего частично обрушились автомобильные пролеты моста. Погибли четыре человека, в том числе пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося поблизости от подорвавшегося грузовика.

По данным ФСБ России, за участниками теракта стоят главное управление украинской разведки и его глава — Кирилл Буданов. Установлено, что в грузовике перевозилось взрывное устройство, упакованное в строительную плёнку. Сам груз, который перевозила подорвавшаяся машина, сначала был отправлен из Одессы в порт Русе в Болгарии, после этого в порт Поти в Грузии, а затем — в Армению.

В Следственном комитете позже подтвердили, что за организацией теракта стояли спецслужбы Украины.