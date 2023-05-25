Ростов-на-Дону, 25 мая, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Ночью 26 мая в районе авиабазы в Ростовской области был сбит беспилотник ВСУ. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

Под видео в Telegram-канале с упавшим объектом, написано, что «судя по всему в районе военного аэродрома в Морозовске уничтожен украинский дрон-камикадзе».

Других подробностей пока нет.

Ракета в районе военного аэродрома была перехвачена российскими системами ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, в Крыму утром 25 мая был сбит вражеский беспилотник самолётного типа, который пытался атаковать водонасосную станцию в Бахчисарайском районе.

В здании станции выбило окна. Серьёзных повреждений нет.