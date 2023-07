Стокгольм, 9 июля, 2023, 03:36 — ИА Регнум. Британский певец Элтон Джон в рамках своего прощального турне Farewell Yellow Brick Road Tour, длившееся с перерывами пять лет, дал последний концерт в Стокгольме.

Cindy Andrie Элтон Джон

Элтон Джон планирует завершить карьеру после 50 лет гастролей, выступив свыше 4 тыс. раз в более чем 80 странах мира.

«Я никогда не забуду вас, ребята. Я дал много концертов, как такое можно забыть? Вы в моем мозгу, в моем сердце и моей душе, и я вам так благодарен», — сказал он поклонникам.

Прощальный тур музыканта длился 330 дней, на график певца повлияла пандемия COVID-19.

В конце января 2023 года турне Джона стало самым кассовым в истории, сборы превысили 817 млн долларов. Эсперты полагают, что к концу тура сумму возрастёт до более 1 млрд долларов.

Певец имеет множество наград и премий, является автором десятков студийных альбомов, синглов, музыки к нескольким кинофильмам, постановкам и мультипликационным фильмам.

Элтон Джон является обладателем двух кинопремий Оскар и двух Золотых глобусов. В 1994 году его включили в Зал славы рок-н-ролла. За благотворительную работу 24 февраля 1998 года он был посвящён в рыцари королевой Елизаветой II.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня музыкант Элтон Джон дал прощальный концерт на родине, на музыкальном фестивале Гластонбери в Великобритании. Ему предоставили самую престижную из многочисленных площадок фестиваля — Pyramid Stage. 76-летний певец за роялем исполнил несколько своих хитов. Выступление Джон посвятил британскому музыканту Джорджу Майклу, с которым он спел в начале 1990-х годов Don’t Let the Sun Go Down On Me, после чего композиция заняла первые строчки хит-парадов.