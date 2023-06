Лондон, 26 июня, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Музыкант Элтон Джон дал на родине, в Великобритании, прощальный концерт 25 июня на музыкальном фестивале Гластонбери. Ему предоставили самую престижную из многочисленных площадок фестиваля — Pyramid Stage.

Ernst Vikne Элтон Джон

76-летний певец за роялем исполнил несколько своих хитов. Выступление Джон посвятил британскому музыканту Джорджу Майклу, с которым он спел в начале 1990-х годов Don’t Let the Sun Go Down On Me, после чего композиция заняла первых строчки хит-парадов.

«Одним из самых фантастических британских певцов, авторов песен и творческих людей был Джордж Майкл. Он был моим другом, моим вдохновением, и сегодня был бы его 60-й день рождения. Поэтому я хочу посвятить песню его памяти, всей той музыке, что он оставил нам, она чудесна. Это для тебя, Джордж», — цитирует ТАСС Элтона Джона.

Как сообщало ИА Регнум, прощальный тур Джона может собрать более 1 млрд долларов. Такой высокий доход от концертных туров станет первым случаем в истории музыкальных туров.

Завершится тур 8 июля 2023 года в Стокгольме.

В конце января тур был уже признан самым кассовым в истории, когда сборы с концертов составляли около 817,9 млн долларов.