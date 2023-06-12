Киев, 12 июня, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы на Украине с 9 на 8 мая, следует из информации, представленной на сайте Верховной рады.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Вместо Дня памяти и победы над нацизмом в стране 9 мая будут праздновать День Европы. В соответствии с текстом документа, в статью Трудового кодекса Украины вносят изменения о праздничных и нерабочих днях.

При этом праздничным днем вместо 9 мая станет 8 мая.

Законопроект внесли в Раду 8 мая и пометили его как неотложный. 29 мая документ утвердили в украинском парламенте.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая на сайте президента Украины появилась петиция с требованием отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая. 16 мая стали известны результаты опроса социологической группы «Рейтинг» об отношении украинских граждан ко Дню Победы.

Согласно исследованию 83% жителей страны считают этот день праздником. Кроме того, 69,5% респондентов выступают против переноса празднования Дня Победы на Украине на 8 мая.