Киев, 11 июля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Вопрос о введении обязательного экзамена на получение гражданства Украины поручил проработать премьер-министру страны Денису Шмыгалю украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом 11 июля говорится в ответе на петицию о введении обязательного экзамена на знание украинских языка, истории, конституции и гимна для получения гражданства страны, обнародованном на сайте офиса президента Украины.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

«Вопрос о введении обязательного экзамена для приобретения гражданства Украины потребует законодательного урегулирования… Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать затронутый в электронной петиции вопрос», — говорится в ответе.

Также указывается, что автор этой петиции будет проинформирован по результатам рассмотрения затронутых в ней вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что украинский террорист, осуществивший нападение на главу администрации Мелитопольского района региона Андрея Сигуту, при задержании оказал сопротивление и был ликвидирован.