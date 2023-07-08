Москва, 8 июля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов подтвердил переход полузащитника Хесуса Медины в «Спартак». Об этом он сказал 8 июля в эфире «Матч ТВ».

Дарья Драй ИА Регнум Игрок ПФК ЦСКА Хесус Медина (справа)

«Мы не можем удерживать игрока. Или нам нужно наращивать свои финансовые предложения, мы такой возможности не имеем. Поэтому Медина переходит в «Спартак», — сказал Федотов.

Он добавил, что Медина — легионер, поэтому его мало задевают отношения ЦСКА и «Спартака» и он не проникся духом противоречия этого дерби.

Также Федотов отметил, что Медина внёс вклад в завоевание Кубка России. а также серебряных медалей чемпионата по итогам сезона 2022/23.

Как сообщало ИА Регнум, Медина перейдёт в «Спартак». Он подпишет контракт с красно-белыми на три года. Сумма трансфера составит €7 млн, из которых €6 млн ЦСКА получит сразу. Ещё €1 млн «армейцам» перечислят в виде бонусов за достижения игрока.