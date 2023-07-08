В ЦСКА подтвердили переход Медины в «Спартак»
Главный тренер ЦСКА Федотов подтвердил переход полузащитника Хесуса Медины в «Спартак»
Москва, 8 июля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов подтвердил переход полузащитника Хесуса Медины в «Спартак». Об этом он сказал 8 июля в эфире «Матч ТВ».
«Мы не можем удерживать игрока. Или нам нужно наращивать свои финансовые предложения, мы такой возможности не имеем. Поэтому Медина переходит в «Спартак», — сказал Федотов.
Он добавил, что Медина — легионер, поэтому его мало задевают отношения ЦСКА и «Спартака» и он не проникся духом противоречия этого дерби.
Также Федотов отметил, что Медина внёс вклад в завоевание Кубка России. а также серебряных медалей чемпионата по итогам сезона 2022/23.
Как сообщало ИА Регнум, Медина перейдёт в «Спартак». Он подпишет контракт с красно-белыми на три года. Сумма трансфера составит €7 млн, из которых €6 млн ЦСКА получит сразу. Ещё €1 млн «армейцам» перечислят в виде бонусов за достижения игрока.