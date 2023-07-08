Москва, 8 июля, 2023, 13:48 — ИА Регнум. На стройке на севере Москвы мужчина упал в котлован с высоты 17-го этажа и погиб, сообщает 8 июля РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Рабочий упал в строительный котлован и погиб на месте», — сообщил источник.

По данным СКР, рабочий погиб на стройке на 2-й улице Марьиной Рощи в Москве.

На месте работают экстренные службы. По данному факту следователи начали проверку.

Как сообщало ИА Регнум, рабочего насмерть зажало лифтом во время его ремонта в жилом доме в районе Бирюлёво Восточное на юге Москвы. Ход процессуальной проверки контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.