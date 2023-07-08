Москва, 8 июля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Новые требования Великобритании о бережном отношении к танкам Challenger-2 делают их бесполезными для украинской армии, пишет InfoBRICS.

Cpl Si Longworth RLC Challenger 2

В частности, британское командование добивается от киевского режима гарантий того, что поставленные танки не будут уничтожены или захвачены российскими войсками. Кроме того, машины должны обслуживаться и транспортироваться в особых условиях, что делает эти танки самой прихотливой системой вооружения в зоне конфликта на Украине.

В публикации говорится, что Лондон, похоже, разочарован тем, как применяются танки Challenger-2. Британские власти пожаловались, что данные украинскими властями гарантии недостаточны.

В статье также отмечается, что поставляемая Киеву западная техника не приспособлена для ведения боя на местности, подобной украинской. Даже гораздо более лёгкие бронетранспортёры советской эпохи испытывают трудности с передвижением по степной грязи. Военные вынуждены передвигаться по дорогам, из-за чего становятся лёгкими целями для боевых самолётов, беспилотников, артиллерии, ударных вертолётов и пехоты.

Таким образом, констатирует InfoBRICS, использование танков западного производства, таких как Challenger-2, оказалось бесполезным для ВСУ и губительным для призванных на службу украинцев.

Как передавало ИА Регнум, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что российские войска уничтожат британские танки Challenger 2, поставленные Лондоном Киеву.

До этого российский танкист с позывным Малай рассказал о ходе подготовки к встрече с танками Leopard и Challenger. По его словам, Leopard вообще не представляет угрозы, а Challenger является более серьёзной машиной, но из-за своей медлительности и большой массы не может тягаться с российскими танками.