Вашингтон, 12 мая, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Российские войска уничтожат британские танки Challenger 2, поставленные Лондоном Киеву. Об этом 12 мая заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty.

Cover Images/Global Look Press Танк Challenger 2

«Хорошая новость заключается в том, что у них всего 14 танков Challenger 2, и у них живучесть никакая», — сказал Риттер.

Он отметил, что как только британские танки вступят в бой, их уничтожат точно так же, как и любую другую украинскую технику.

По словам Риттера, российские войска готовы противостоять любой западной технике, которую используют ВСУ. Он также указал, что использование украинцами снарядов с обеднённым ураном только навредит им из-за загрязнения территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, российский танкист с позывным Малай рассказал о ходе подготовки к встрече с танками Leopard и Challenger. По его словам, Leopard вообще не представляет угрозы, а Challenger является более серьёзной машиной, но из-за своей медлительности и большой массы не может тягаться с российскими танками.

Он отметил, что российский основной боевой танк Т-90 обладает огромным количеством преимуществ, включая большую дальность прицельной стрельбы, систему ориентирования и динамическую защиту, способную при попадании гасить поражающую силу снаряда.