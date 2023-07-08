Хельсинки, 8 июля, 2023, 06:44 — ИА Регнум. В Финляндии украинские беженцы всё чаще стали отказываться трудоустраиваться на сезонные работы по сбору ягод — они боятся остаться без соцпособий. Проблему озвучили финские фермеры телерадиокомпании Yle.

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С начала спецоперации более 58 тыс. украинцев подали заявления о предоставлении временного убежища в Финляндии.

Местные власти и жители высказывают недовольство тем, что украинцы не хотят работать сезонно.

Депутат Миа Лайхо считает, что работать в стране должно быть выгоднее, чем просто жить на пособия. Она призвала незамедлительно принять соответствующие государственные решения.

Отмечается, что беженцы имеют право претендовать на жилищное пособие и пособие на ребёнка. При этом выплаты на ребёнка не зависят от участия в оплачиваемых сезонных работах.

Как сообщало ИА Регнум, беженцы с Украины, проживающие в польском городе Познань, обратились к губернатору Михаилу Зелинскому с просьбой пощадить и разрешить им остаться в одном из общежитий.

Отмечается, что в общежитии на улице Варшавская плохие условия для проживания беженцев. В связи с этим власти расторгли договор с владельцем здания, людям следует покинуть общежитие до конца июля.