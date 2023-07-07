Кентукки, США, 8 июля, 2023, 00:14 — ИА Регнум. В США ликвидированы запасы химического оружия, объявил лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл.

Wolfhazmat.de Склад химического оружия

«Это эпохальное достижение стало результатом почти трёх десятилетий сотрудничества местных, федеральных властей и руководства штата, которое началось в 1980-х годах», — говорится в заявлении сенатора.

По его словам, последние запасы американского химического оружия хранились на военном складе Blue Grass в штате Кентукки.

Как сообщало ИА Регнум, в России последний заряд с химическим оружием уничтожили в сентябре 2017 года. Президент РФ Владимир Путин назвал это событием историческим.

В мае 2023 года глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химоружия, заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский отмечал, что в мире уничтожено 99% запасов заявленного химического оружия. Он указывал на то, что Вашингтон всё ещё откладывает полную химическую демилитаризацию страны и призывал США уничтожить оставшиеся арсеналы как можно скорее.