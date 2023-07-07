Лондон, 7 июля, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Британия поставит Украине 17 специализированных пожарных машин. Об этом говорится в заявлении британского минобороны, опубликованного 7 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Отмечается, что пожарные машины будут по большей части предоставлены из запасов Королевских военно-воздушных сил и оборонной пожарно-спасательной службы. Одна из них будет поставлена правительством Уэльса.

В минобороны Британии добавили, что переданные машины прибудут на Украину в течение ближайших недель. Среди них будут 15 транспортных средств быстрого реагирования и два пожарных автомобиля пенного тушения.

В заявлении также отмечается, что перед отправкой пожарные машины прошли проверку состояния. Кроме того, ряд украинских военных в течение недели обучались в Британии обслуживанию этих автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на Украине вновь призвали к увеличению поставок оружия. Как заявил министр обороны этой страны Алексей Резников, Украина — это идеальный полигон для испытания западного оружия, лучше которого сложно придумать.

МИД России многократно отмечал факты появления переданного Киеву западного орудия на чёрном рынке, а также указывал на то, что такие поставки только затягивают украинский конфликт.