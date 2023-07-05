Киев, 5 июля, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Украина является идеальным полигоном для испытания западного оружия, заявил министр обороны этой страны Алексей Резников в интервью газете Financial Times.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Для военной промышленности мира лучшего полигона не придумаешь», — сказал он.

Издание отметило, что передача Киеву ЗРК NASAMS, а также недавно разработанных Германией систем ПВО IRIS-T позволила впервые подвергнуть совместному испытанию на Украине «все различные системы уровня НАТО».

Резников добавил, что западные союзники Киева «на деле могут увидеть, работает ли их оружие, насколько эффективно оно работает и нужно ли его модернизировать».

Как сообщало ИА Регнум, киевские власти не прекращают просить и требовать у Запада всё новой и новой военной и финансовой помощи.

Так, в конце мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев нуждается в 120 западных истребителях, в первую очередь в американских F-16. Он предложил сформировать коалицию по поставкам истребителей с базовыми моделями F-16, Eurofighters и Gripen.