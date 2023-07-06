Киев, 7 июля, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что военное командование признало, что ВСУ уже нечем наступать на укрепленные российские позиции. Своё мнение он высказал в блоге на YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Политик считает, что вся имеющаяся военная техника не может быть применена ВСУ. К тому же за последний месяц армия потерпела значительные потери в живой силе.

«Танки применить нельзя, ни немецкие, ни английские, ни французские, потому что там стоят заградительные линии. Наконец-то украинский генштаб, Залужный, Сырский уже начали говорить об этом», — сказал Соскин, добавляя, что киевским войскам нечем разбить укрепления.

По мнению эксперта, Киеву уже не стоит ждать поставок бомбардировочной и истребительной авиации от Запада — их, скорее всего, не будет.

«Если всего этого нет, как наступать?» — задал риторический вопрос Олег Соскин.

Как сообщало ИА Регнум, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов попытался оправдаться за медленное наступление киевской армии, заявив, что российские военные тоже не сразу взяли Артёмовск.

В министерстве обороны США не могут пока объявить о решении поставить Украине кассетные боеприпасы. По словам представителя Пентагона Патрика Райдера, данный вопрос всё еще находится на рассмотрении.

Российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения «Царских волков» завладели практически целой британской крылатой ракетой Storm Shadow.