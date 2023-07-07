Москва, 7 июля, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Запланированная на 1 августа 2023 года индексация утилизационного сбора на ввозимые в РФ иномарки не затронет интересы большинства жителей России, считает Ольга Лебединская, доцент кафедры статистки РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила 7 июля корреспонденту ИА Регнум.

Александр Погожев ИА REGNUM Иномарки

По её словам, эта индексация не ударит по большинству граждан, так как она не распространяется на ввоз автомобилей физическими лицами с объёмом двигателя до трех литров для личного пользования. А таковых, как отметила Лебединская, большинство на рынке.

«Объём двигателя более трех литров имеют внедорожники и премиальные седаны, а таковых на рынке не более 23%, — сказал она. — Вообще доля автомобилей с двухлитровым двигателем составляет на рынке около 68%, ещё 29% — это авто с объёмом двигателя 2-3 литра».

Лебединская подчеркнула, что при среднем сроке эксплуатации авто четыре-пять лет до смены владельца повышение утилизационного сбора будет не ощутимым. Пострадают от индексации «перекупы» и бизнес.

В свою очередь, Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, заметила, что индексация сбора в большей мере это отразится на юридических лицах, которые ввозят автомобили на территорию РФ, и физических лицах, которые привозят авто для перепродажи в пределах года.

«Это повлияет на цены, и, скорее всего, мы сможем увидеть рост цен на ввозимые автомобили», — сказала она.

Она заметила, что индексация сбора может быть направлена на поддержку российских автопроизводителей, дабы увеличить спрос на их автомобили.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Минпромторга, в среднем ставка утилизационного сбора вырастет в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5-3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили. Для автобусов ставка поднимется в среднем в 2,2-4,8 раза, для электробусов — в 8,7 раза.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева (КПРФ), индексация утилизационного сбора на новые импортные легковые автомобили, грузовики и автобусы укрепит экономическую самостоятельность РФ, так как повысит эффективность собственного производства, а значит, будет способствовать импортозамещению. А без этого, по мысли парламентария, российская экономика рискует стать нежизнеспособной.