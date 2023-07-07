Энергодар, Запорожская область, 7 июля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал Запад проявить ответственность оказывать влияние на своих «подопечных» в Киеве, чтобы избежать масштабной катастрофы. Комментарий дипломата 7 июля опубликовал американский еженедельник Newsweek (перевод ИА Регнум).

Mil.ru Анатолий Антонов

Антонов указал на обилие фейков в западных СМИ относительно якобы намерений России совершить провокацию на Запорожской АЭС, в то время как именно Киев может решиться на такой отчаянный шаг.

«Западные правящие элиты должны понимать, что неудачи на поле боя вызывают у Киева стремление создать предлог для ввода контингента НАТО на Украину, чтобы тем самым раздуть региональный конфликт до Третьей мировой войны… Американские и европейские граждане едва ли готовы маршировать стройными рядами в тот ад, в который правительство Зеленского тащит всю планету», — подчеркнул российский посол в США.

Он опроверг сообщения западных СМИ, которые обвиняли не Украину, а Россию в намерении устроить провокацию под ложным флагом на крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Киев пытается навязать своё видение ситуации вокруг ЗАЭС, чтобы втянуть НАТО в разрушительный конфликт, отметил Антонов.

Поскольку украинские официальные лица выражают разочарование темпами контрнаступления ВСУ, посол обратился к сторонникам президента Украины Владимира Зеленского во всём мире с призывом предотвратить эскалацию, указал Newsweek.

Комментарии Антонова, как заметил журналист издания Том О’Коннор, прозвучали, когда ситуация вокруг ЗАЭС стала более напряжённой.

«Зеленский публично заявил во вторник (4 июля), что на крыше станции были обнаружены предметы, напоминающие взрывчатку, возможно, для имитации атаки на завод», — напомнил он.

Однако, как заметил О’Коннор, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чьи инспекторы постоянно присутствуют на предприятии, на следующий день, в среду, заявило, что никакие взрывчатые вещества на объекте не обнаружены. Директор организации Рафаэль Гросси также заявил, что эксперты Управления по атомному надзору ООН запросили дополнительный доступ к отдельным помещениям атомной станции.

Далее Newsweek привёл комментарий посольства Украины в США со ссылкой на интервью украинского президента, которое тот дал 5 июля американскому телеканалу CNN. Лидер киевского режима утверждал, что якобы обладает «документами», доказывающими установку мин на АЭС. Также украинский лидер заявил, что у команды МАГАТЭ будто бы недостаточно персонала для обнаружения предполагаемых устройств, которые, по его словам, могут быть взорваны дистанционно.

При этом доказательств своих утверждений Зеленский не представил и не пояснил, зачем российской стороне такая провокация на территории (пусть и оспариваемой Киевом), которую Москва считает российской. Да ещё чреватая риском повреждения настолько опасного объекта, как ЗАЭС. К тому же в отсутствие заметных успехов украинского контрнаступления. Впрочем, Newsweek этими вопросами задаваться не стал. Однако западные СМИ распространили спутниковые снимки американских космических аппаратов, на которых видно, что никаких взрывных устройств на ЗАЭС не установлено.

Newsweek приводит комментарии госдепартамента США и пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер по ситуации вокруг ЗАЭС, суть которых сводится к обвинениям в адрес России, призывам к ней «вернуть полный контроль над станцией».

Упоминание интервью Зеленского и антироссийских выступлений Вашингтона с подачи посольства Украины в США появилось в материале О’Коннора постфактум. Издание недвусмысленно показало, чью точку зрения должно было транслировать: «Эта статья была обновлена и теперь включает в себя замечания представителя Госдепартамента США и замечания президента Украины Владимира Зеленского, которые были переданы Newsweek посольством Украины в США».

Также издание заметило, что пресс-секретарь Белого дома отказалась комментировать резолюцию в сенате, предложенную республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, по которой любая ядерная провокация на Украине должна считаться средством для срабатывания статьи 5 Устава НАТО (О коллективной обороне). Посол России публично осудил этот закон в комментарии, на который сослался Newsweek.

Ранее сообщалось, что первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий указал на невыгодность для России каких-либо диверсий на Запорожской АЭС, поскольку страна вложила значительные средства в нормализацию работы станции.

Замдиректора института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с ИА Регнум обратил внимание на визит на ЗАЭС первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко, что, как указал эксперт, является сигналом готовности России к долгосрочному развитию Запорожской области и недопущению провокаций на станции.