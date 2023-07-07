Мелитополь, 7 июля, 2023, 11:53 — ИА Регнум. На фоне информационных атак со стороны украинской власти, убеждающей весь мир в якобы планах РФ устроить катастрофу на Запорожской АЭС, станцию и ряд объектов в городе-спутнике Энергодаре посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кадр из видео

Как отметили эксперты, визит стал определённым сигналом для всего мира и демонстрирует готовность России к долгосрочному развитию Запорожской области. Заместитель директора института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с ИА Регнум указал: Кириенко продемонстрировал, что Россия твердо стоит на своей позиции и не допустит провокаций.

«И Вооруженные силы, и гражданские власти абсолютно уверенно держат ситуацию под контролем. А биография Кириенко, то, что он напрямую связан с деятельностью «Росатома», возглавлял эту структуру и прекрасно разбирается в сути вопроса, подтверждает, что он расставляет акценты как профессионал, демонстрирует защищенность атомной станции, готовность РФ противостоять угрозам», — заключил эксперт.

В Госдуме также подчеркнули абсурдность попыток Киева возложить на Россию ответственность за возможную диверсию на ЗАЭС. Во-первых, именно российская сторона контролирует станцию, во-вторых, Москва вкладывает огромные суммы в восстановление новых регионов, напомнил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с «Известиями».

Кириенко посетил Запорожскую область и в частности ЗАЭС накануне, 6 июля.

Как рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий, сопровождавший гостя, главная цель визита — лично убедиться в штатной работе АЭС, пообщаться с сотрудниками.

«Сторона противника постоянно спекулирует на теме ЗАЭС, угрожая атаками на неё, и ведёт себя, как обезьяна с гранатой. Конечно, мы учитываем все возможные риски, которые несёт сторона противника. Усилена безопасность хранилища отработавшего ядерного топлива и постоянно контролируется уровень радиационного фона. Установлена дополнительная защитная стена. Всегда говорил и повторю, что мы будем защищать реактор, как и защищали его всё это время, защищать от террористов, стоять на защите мира от ядерной катастрофы», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3818103" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Он подчеркнул, что работники станции заняты выполнением своих служебных обязанностей, радиационный фон в норме. Безопасность на территории Запорожской АЭС и её границ надёжно защищена российской армией.

Кириенко вместе с сотрудниками ЗАЭС осмотрел станционную площадку хранения отработавшего ядерного топлива, огромные бетонные контейнеры под открытым небом, а также гидротехнические сооружения. По информации пресс-службы станции, всё находится в штатном режиме, нарушений пределов безопасности нет, а уровень воды в пруду-охладителе АЭС остается на рабочей отметке 16,67 м.

Примечательно, что команда ЗАЭС, обеспечивающая стабильную работу станции в критических условиях, накануне заняла первое место на отраслевом конкурсе «Человек года Росатома — 2022» в номинации «Команда года».

Кроме того, первый заместитель руководителя АП побывал на важнейших социальных объектах, восстановлением и развитием которых занимается корпорация «Росатом». В школе № 5 Энергодара в настоящее время идут масштабные ремонтные работы, включающие ремонт фасада, утепление и армирование стен. К следующему учебному году городские власти обещают установить новое оборудование в школьном пищеблоке.

А в местной школе бокса, подшефной «Росэнергоатому», Сергей Кириенко поздравил тренера с победой: его воспитанник, 15-летний Женя К. стал чемпионом на I летних международных спортивных играх «Дети Приморья» во Владивостоке. Для него и его тренера это были дебютные соревнования подобного масштаба.

Как писало ИА Регнум, Киев уже активно готовит общество к вероятности ЧП на ЗАЭС. При этом вина возлагается на российскую сторону. Одной из версий Киева было то, что Москва якобы может спровоцировать аварию скачком напряжения на АЭС. Однако подача электричества на обеспечивается именно с украинской стороны по 750-киловольтной линии электропередачи «Днепровская», и в своих утверждениях о готовящемся скачке напряжения разведка Украины, по сути, уже вышла на саму себя. При этом, как сообщил 4 июля советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, власти Украины минувшей ночью отключили Днепровскую линию электропередачи, питавшую электричеством Запорожскую АЭС.