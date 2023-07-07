Самара, 7 июля, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Двое пострадавших в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области госпитализированы. Об этом сообщил глава администрации городского округа Чапаевск Александр Кузнецов на своей странице в социальной сети.

Mos03.ru Скорая помощь

«На «Промсинтезе» сегодня погибли люди, есть двое пострадавших. Им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь, они находятся у нас в больнице», — заявил он, добавив, что родственникам погибших будет оказана необходимая помощь.

Кузнецов высказал слова соболезнования родным и близким погибших. Он добавил, что причины произошедшего установят сотрудники правоохранительных органов.

Как уточняет 63.ru, в реанимационном отделении больницы города Чапаевска находится 45-летний мужчина, у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, а также сотрясение головного мозга, он находится в тяжёлом состоянии. Ещё один 45-летний пострадавший находится в состоянии оглушённости, его обследуют врачи травматологического отделения.

Как передавало ИА Регнум, в Чапаевске произошёл взрыв на заводе «Промсинтез», в результате погибли шесть человек, ещё два человека получили ранения. По предварительным данным, в производственном цехе произошёл взрыв трубы, по которой подаётся азот. Завод «Промсинтез» занимается производством взрывчатых веществ.

Причиной взрыва на заводе в Чапаевске Самарской области могло стать нарушение техники безопасности. На месте ЧП работают оперативные службы, все обстоятельства произошедшего выясняются.