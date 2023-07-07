Чапаевск, Самарская область, 7 июля, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Причиной взрыва на заводе в Чапаевске Самарской области могло стать нарушение техники безопасности, сообщили в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Предварительно установлено, что к взрыву привело нарушение техники безопасности при выполнении демонтажа трубопровода», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля в Самарской области на заводе «Промсинтез» в момент демонтажа технического трубопровода прогремел взрыв, в результате происшествия шесть человек погибли, ещё два человека получили ранения.

На месте ЧП работают оперативные службы, все обстоятельства произошедшего выясняются.